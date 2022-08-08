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43 минуты назад

Экс-игрока сборной России и ЦСКА Дзагоева пытаются трудоустроить в Европе

Газета.Ru

Услуги российского полузащитника Алана Дзагоева активно предлагаются сразу нескольким европейским клубам. Об этом сообщает Metaratings.

Экс-игрока ЦСКА Алана Дзагоева пытаются устроить в европейский клуб
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как утверждает источник, игрока предлагают в венгерские и турецкие клубы. На данный момент большого интереса к 31-летнему россиянину никто не предъявил.

После матча с «Ростовом» в 30-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) прошлого сезона была организована церемония чествования Алана, Марио Фернандеса и других футболистов, покинувших клуб. Он покинул столичную команду по окончании сезона, стороны договорились о разрыве контракта.

31-летний полузащитник провел за красно-синих 397 матчей, в которых отметился 77 забитыми мячами и 93 результативными передачами. Дзагоев — трехкратный чемпион России, четырехкратный обладатель Кубка и Суперкубка России.

Напомним, что без контракта до сих пор находятся бывшие игроки сборной России Юрий Газинский, Денис Черышев, Павел Мамаев и Артем Дзюба.

Футбол,Артем Дзюба,Денис Черышев,Павел Мамаев,Юрий Газинский,Алан Дзагоев,Марио Фернандес,СБОРНАЯ РОССИИ,
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