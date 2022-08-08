Экс-игрока ЦСКА Алана Дзагоева пытаются устроить в европейский клуб

Услуги российского полузащитника Алана Дзагоева активно предлагаются сразу нескольким европейским клубам. Об этом сообщает Metaratings.
Как утверждает источник, игрока предлагают в венгерские и турецкие клубы. На данный момент большого интереса к 31-летнему россиянину никто не предъявил.
После матча с «Ростовом» в 30-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) прошлого сезона была организована церемония чествования Алана, Марио Фернандеса и других футболистов, покинувших клуб. Он покинул столичную команду по окончании сезона, стороны договорились о разрыве контракта.
31-летний полузащитник провел за красно-синих 397 матчей, в которых отметился 77 забитыми мячами и 93 результативными передачами. Дзагоев — трехкратный чемпион России, четырехкратный обладатель Кубка и Суперкубка России.
Напомним, что без контракта до сих пор находятся бывшие игроки сборной России Юрий Газинский, Денис Черышев, Павел Мамаев и Артем Дзюба.