Экс-игрока ЦСКА Алана Дзагоева пытаются устроить в европейский клуб

Услуги российского полузащитника Алана Дзагоева активно предлагаются сразу нескольким европейским клубам. Об этом сообщает Metaratings.

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Как утверждает источник, игрока предлагают в венгерские и турецкие клубы. На данный момент большого интереса к 31-летнему россиянину никто не предъявил.

После матча с «Ростовом» в 30-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) прошлого сезона была организована церемония чествования Алана, Марио Фернандеса и других футболистов, покинувших клуб. Он покинул столичную команду по окончании сезона, стороны договорились о разрыве контракта.