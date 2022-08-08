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53 минуты назад

"Рубин" и "Нефтехимик" сыграли вничью в матче Первой лиги

ТАССиещё 4

Казанский футбольный клуб "Рубин" в понедельник сыграл вничью с нижнекамским "Нефтехимиком" со счетом 2:2 в гостевом матче четвертого тура Мелбет - Первой лиги.

"Рубин" и "Нефтехимик" сыграли вничью в матче Первой лиги
Фото: ТАССТАСС

Забитыми мячами в составе "Рубина" отметились Виталий Лисакович (2-я минута), Джоэль Фамейе (68), у "Нефтехимика" отличились Роман Денисов (49) и Павел Котов (76).

Подопечные Леонида Слуцкого не могут одержать победу на протяжении трех матчей подряд (две ничьи и одно поражение) и занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав пять очков. "Нефтехимик" после четырех матчей занимает 11-е место в таблице с пятью очками.

По итогам сезона-2021/22 "Рубин" занял 15-е место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата России, набрав 29 очков в 30 матчах. Казанцы напрямую вылетели в Первую лигу после 19 сезонов в премьер-лиге.

В следующем матче "Рубин" примет краснодарскую "Кубань" 15 августа, "Нефтехимик" днем ранее на выезде встретится с владикавказской "Аланией".

Футбол,Виталий Лисакович,Павел Котов,Роман Денисов,ФК "Рубин",
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