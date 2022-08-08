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58 минут назад

"Фиорентина" не смогла продать Кокорина

Елена Прошина

Российский нападающий Александр Кокорин останется в составе клуба «Фиорентина», но не сыграет за итальянскую команду в этом сезоне. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Стала известна судьба Кокорина в «Фиорентине»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сообщается, что «Фиорентина» пыталась продать игрока другим клубам и даже заявляла, что к приобретению Кокорина был определённый интерес из России. Но за прошедшее трансферное окно желающих приобрести 31-летнего россиянина так и не оказалось. В связи с этим итальянский клуб «смирился» с тем, что от Кокорина не удастся избавиться летом, и новая попытка разорвать контракт будет предпринята ближе к началу зимнего трансферного окна.

В настоящее время футболист тренируется отдельно от остальной команды. При этом клуб не планирует включать нападающего в заявку на сезон.

«В команде Кокорина точно не будет, на поле в этом сезоне мы его не увидим», — приводит слова своего итальянского источника «РБ Спорт».

Напомним, что ранее бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил, что у Александра Кокорина «нет никакого будущего».

Футбол,Анзор Кавазашвили,Александр Кокорин,Спартак,
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