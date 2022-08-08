Стала известна судьба Кокорина в «Фиорентине»

Российский нападающий Александр Кокорин останется в составе клуба «Фиорентина», но не сыграет за итальянскую команду в этом сезоне. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Сообщается, что «Фиорентина» пыталась продать игрока другим клубам и даже заявляла, что к приобретению Кокорина был определённый интерес из России. Но за прошедшее трансферное окно желающих приобрести 31-летнего россиянина так и не оказалось. В связи с этим итальянский клуб «смирился» с тем, что от Кокорина не удастся избавиться летом, и новая попытка разорвать контракт будет предпринята ближе к началу зимнего трансферного окна.