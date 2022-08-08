Раскрыта сумма отступных Юрану

Сергей Юран в ближайшее время покинет пост главного тренера «Химок». По информации «Матч ТВ», расторжение контракта обойдется подмосковному клубу в 35-40 млн рублей.

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Увольнение Юрана может быть связано с нападающим «Химок» Ильей Садыговым, который является сыном главного инвестора команды Туфана Садыгова, об этом сообщил журналист Сергей Ильев в своем телеграм-канале. Садыгов не вышел на поле в матче 3-го тура против «Ростова» (0:1). Кроме того, 21-летний нападающий не попал в заявку на следующую игру подмосковной команды против «Торпедо» (3:0).

По информации «Спорт-Экспресса», Юран является главным претендентом на пост главного тренера «Урала». 8 августа екатеринбургская команда объявила о расторжении контракта с Игорем Шалимовым. Под его руководством «Урал» в новом сезоне РПЛ потерпел четыре поражения в четырех матчах и занимает последнее место в турнирной таблице.