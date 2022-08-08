Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+33° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Зинченко вошел в символическую сборную 1-го тура АПЛ по версии WhoScored

Soccer News

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко вошел в символическую сборную 1-го тура чемпионата Англии по версии WhoScored.

Зинченко вошел в символическую сборную 1-го тура АПЛ
Фото: TwitterTwitter

В матче с "Кристал Пэлас" (2:0) украинец вышел в стартовом составе и отдал голевую передачу.

Полностью символическая сборная 1-го тура АПЛ по версии WhoScored выглядит так:

Вратарь: Эдуар Менди ("Челси").

Защитники: Бен Уайт ("Арсенал"), Фабиан Шер ("Ньюкасл"), Ллойд Келли ("Борнмут"), Александр Зинченко ("Арсенал").

Полузащитники: Эмерсон ("Тоттенхэм"), Жоэлинтон ("Ньюкасл"), Деян Кулушевски ("Тоттенхэм"), Джек Харрисон ("Лидс").

Нападающие: Александар Митрович ("Фулхэм"), Дэнни Уэлбек ("Брайтон").

Футбол,Александар Митрович,Джек Харрисон,Дэнни Уэлбек,Фабиан Шер,Александр Зинченко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители