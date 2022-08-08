Зинченко вошел в символическую сборную 1-го тура АПЛ

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко вошел в символическую сборную 1-го тура чемпионата Англии по версии WhoScored.
В матче с "Кристал Пэлас" (2:0) украинец вышел в стартовом составе и отдал голевую передачу.
Полностью символическая сборная 1-го тура АПЛ по версии WhoScored выглядит так:
Вратарь: Эдуар Менди ("Челси").
Защитники: Бен Уайт ("Арсенал"), Фабиан Шер ("Ньюкасл"), Ллойд Келли ("Борнмут"), Александр Зинченко ("Арсенал").
Полузащитники: Эмерсон ("Тоттенхэм"), Жоэлинтон ("Ньюкасл"), Деян Кулушевски ("Тоттенхэм"), Джек Харрисон ("Лидс").
Нападающие: Александар Митрович ("Фулхэм"), Дэнни Уэлбек ("Брайтон").