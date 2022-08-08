Тренеру "Химок" Юрану сообщили об отставке

Напомним, что для Юрана этот приход в «Химки» стал уже третьим в карьере. Первый раз он возглавил клуб в 2008 году, но проработал 6 месяцев. Тогда команда уже выступала в высшем дивизионе. В январе 2020 года он возглавил «Химки» снова. Ему удалось вывести команду в РПЛ. Под его руководством химчане второй раз в своей истории вышли в финал Кубка России. Тогда команда уступила «Зениту».