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1 час назад

Тренеру "Химок" Юрану сообщили об отставке

Газета.Ruиещё 1

Главному тренеру «Химок» Сергею Юрану сегодня объявили об отставке. Об этом сообщает «Рейтинг букмекеров».

Тренеру "Химок" Юрану сообщили об отставке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После 4 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) подмосковная команда набрала семь очков (2 победы, 1 ничья, 1 поражение) и занимает 7-е место в турнирной таблице.

Юран возглавил «Химки» в прошлом сезоне. Под его руководством команда смогла спастись от вылета в Первую лигу. В стыковых матчах подмосковная команда смогла переиграть бывшую команду Юрана — «СКА-Хабаровск».

Напомним, что для Юрана этот приход в «Химки» стал уже третьим в карьере. Первый раз он возглавил клуб в 2008 году, но проработал 6 месяцев. Тогда команда уже выступала в высшем дивизионе. В январе 2020 года он возглавил «Химки» снова. Ему удалось вывести команду в РПЛ. Под его руководством химчане второй раз в своей истории вышли в финал Кубка России. Тогда команда уступила «Зениту».

В феврале этого года Юран возглавил «Химки» в третий раз.

Футбол,Сергей Юран,Зенит,
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