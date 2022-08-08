Тренеру "Химок" Юрану сообщили об отставке

Главному тренеру «Химок» Сергею Юрану сегодня объявили об отставке. Об этом сообщает «Рейтинг букмекеров».
После 4 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) подмосковная команда набрала семь очков (2 победы, 1 ничья, 1 поражение) и занимает 7-е место в турнирной таблице.
Юран возглавил «Химки» в прошлом сезоне. Под его руководством команда смогла спастись от вылета в Первую лигу. В стыковых матчах подмосковная команда смогла переиграть бывшую команду Юрана — «СКА-Хабаровск».
Напомним, что для Юрана этот приход в «Химки» стал уже третьим в карьере. Первый раз он возглавил клуб в 2008 году, но проработал 6 месяцев. Тогда команда уже выступала в высшем дивизионе. В январе 2020 года он возглавил «Химки» снова. Ему удалось вывести команду в РПЛ. Под его руководством химчане второй раз в своей истории вышли в финал Кубка России. Тогда команда уступила «Зениту».
В феврале этого года Юран возглавил «Химки» в третий раз.