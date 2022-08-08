Слуцкий: "Рубину" не хватает стабильности по ходу матча

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий считает, что команде не хватает стабильности по ходу игры и футболисты не могут реализовать наработанное на тренировках. Об этом он рассказал журналистам после матча четвертого тура Мелбет - Первой лиги против "Нефтехимика" (2:2).

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"Был кусок игры - вторая половина первого тайма и начало второго тайма - когда глубоко сели и многое позволяли сопернику. Но положительно отреагировали на удаление и забили гол, создавали моменты, попали в штангу. Реакция на удаление и то, как провели концовку, мне очень понравилась. Но надо стабильнее играть по ходу всей игры", - сказал Слуцкий.

Он отметил, что команда пока не может реализовать наработанное в тренировках. "Мы близки к тому, чтобы поймать свою игру, но потребовалось больше времени, чем мы предполагали", - рассказал тренер.

"Рубин" занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав пять очков. "4 забитых мяча, полный стадион, красивые голы, была драматургия, болельщикам должно было понравиться. Мы потеряли очки. Наша задача, и мы это не скрываем, - побеждать. У нас не получается доминировать и выигрывать с запасом. Любая потеря очков - шаг назад", - заключил Слуцкий.