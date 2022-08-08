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1 час назад

Иностранный футболист объяснил самовольный уход из «Динамо»

Елена Прошина

Уругвайский футболист Гильермо Варела впервые дал комментарий по поводу своего самовольного ухода из московского клуба «Динамо». Он заявил, что его поступок является «проблемой руководства ”Динамо”». Об этом сообщает издание «Лента.ру».

Иностранный футболист объяснил самовольный уход из «Динамо»
Фото: ТАССТАСС

Гильермо Варела объяснил, что Международная федерация футбола (ФИФА) позволяет легионерам покидать Россию, а значит, самовольный уход футболиста является проблемой московского клуба.

«Как профессионал я должен заботиться о своей карьере и действовать согласно правилам ФИФА. Я не бежал — я предупредил, что собираюсь покинуть клуб», – заявил спортсмен.

В 2021 году Варела перешёл в «Динамо» из «Копенгагена» и в составе московского клуба успел принять участие в 49 матчах. Его контракт был рассчитан до 30 июня 2023 года. Однако 24 июля 2020 года Варела тайно покинул расположение клуба, после чего появилась информация о том, что футболист перешел в бразильский клуб «Фламенго» на правах аренды до конца сезона.

Сбежавший из «Динамо» Варела гордится переходом во «Фламенго»

Руководство «Динамо» заявило, что иностранец в одностороннем порядке приостановил действие контракта. В клубе подчеркнули, что обратятся в международные инстанции для решения вопроса, после чего было принято решение оштрафовать спортсмена на 30 процентов зарплаты за июль.

Футбол,Динамо,
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