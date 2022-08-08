Иностранный футболист объяснил самовольный уход из «Динамо»

Уругвайский футболист Гильермо Варела впервые дал комментарий по поводу своего самовольного ухода из московского клуба «Динамо». Он заявил, что его поступок является «проблемой руководства ”Динамо”». Об этом сообщает издание «Лента.ру».

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Гильермо Варела объяснил, что Международная федерация футбола (ФИФА) позволяет легионерам покидать Россию, а значит, самовольный уход футболиста является проблемой московского клуба.

«Как профессионал я должен заботиться о своей карьере и действовать согласно правилам ФИФА. Я не бежал — я предупредил, что собираюсь покинуть клуб», – заявил спортсмен.

В 2021 году Варела перешёл в «Динамо» из «Копенгагена» и в составе московского клуба успел принять участие в 49 матчах. Его контракт был рассчитан до 30 июня 2023 года. Однако 24 июля 2020 года Варела тайно покинул расположение клуба, после чего появилась информация о том, что футболист перешел в бразильский клуб «Фламенго» на правах аренды до конца сезона.