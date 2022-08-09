"Химки" выплатят Юрану 35 млн в качестве компенсации

Подмосковные "Химки" выплатят крупную неустойку Сергею Юрану в случае его увольнения с поста главного тренера команды, сообщает "Матч ТВ".

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По информации источника, сумма неустойки составит от 35 млн до 40 млн рублей. 8 августа в СМИ появилась информация, что Юран будет уволен из подмосковных "Химок". Точная причина отставки специалиста неизвестна.

Юран возглавил "Химки" в прошлом сезоне. Под его руководством команда смогла спастись от вылета в Первую лигу. В стыковых матчах подмосковная команда смогла переиграть бывшую команду Юрана — "СКА-Хабаровск". После четырех туров РПЛ подмосковная команда набрала семь очков (две победы, одна ничья, одно поражение) и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Сообщается, что сменить Юрана в "Химках" может Николай Писарев, который работает в тренерском штабе сборной России. Сообщалось, что соглашение со специалистом уже достигнуто.