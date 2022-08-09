Слуцкий рассказал о ситуации с Дзюбой в «Рубине»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о тренировках нападающего Артема Дзюбы с командой, передает официальный сайт клуба.

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Дзюба, который после завершения предыдущего сезона, покинул петербургский «Зенит» в качестве свободного агента, пока не нашел новый клуб и некоторое время тренировался с казанской командой.

«На этой неделе он с нами не тренировался», — кратко ответил на вопрос журналиста Слуцкий.

33-летний Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 года. В составе петербургского клуба форвард провел 249 матчей, в которых записал на свой счет 108 голов и 70 результативных передач.

12 июля стало известно, что Дзюба поддерживает форму в расположении казанского «Рубина», который по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу.