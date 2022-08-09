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42 минуты назад

Слуцкий рассказал о ситуации с Дзюбой в «Рубине»

Газета.Ru

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о тренировках нападающего Артема Дзюбы с командой, передает официальный сайт клуба.

Слуцкий рассказал о ситуации с Дзюбой в «Рубине»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дзюба, который после завершения предыдущего сезона, покинул петербургский «Зенит» в качестве свободного агента, пока не нашел новый клуб и некоторое время тренировался с казанской командой.

«На этой неделе он с нами не тренировался», — кратко ответил на вопрос журналиста Слуцкий.

33-летний Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 года. В составе петербургского клуба форвард провел 249 матчей, в которых записал на свой счет 108 голов и 70 результативных передач.

12 июля стало известно, что Дзюба поддерживает форму в расположении казанского «Рубина», который по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу.

Ранее сообщалось, что футбольный агент Паулу Барбоза высказался о поисках нового клуба бывшего нападающего петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы. По его словам, воспитанник столичного «Спартака» имеет шанс заиграть в любой европейской команде.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,Спартак,
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