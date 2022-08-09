Хавбек ЦСКА объяснил уход Фернандеса из команды

«Еще когда я ушел в аренду, было видно: Марио тяжеловато такой объем работы давать по сравнению с тем временем, когда он был моложе. При том, что уровень у Марио оставался, мог на нем еще играть. Но, наверное, уже сам уставал намного больше, чем до того. На Марио в ЦСКА было очень много заложено», — рассказал полузащитник.