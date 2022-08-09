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1 час назад

Хавбек ЦСКА Кучаев объяснил уход Фернандеса из команды

Газета.Ru

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев объяснил, с чем был связан уходит защитника Марио Фернандеса из армейского клуба, передает Sport24.

Хавбек ЦСКА объяснил уход Фернандеса из команды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Перед последней игрой ЦСКА в прошлом сезоне стало известно, что 31-летний бывший защитник сборной России Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. Клуб пошел навстречу старожилу команды и не стал препятствовать его отъезду.

«Еще когда я ушел в аренду, было видно: Марио тяжеловато такой объем работы давать по сравнению с тем временем, когда он был моложе. При том, что уровень у Марио оставался, мог на нем еще играть. Но, наверное, уже сам уставал намного больше, чем до того. На Марио в ЦСКА было очень много заложено», — рассказал полузащитник.

Фернандес вернулся в Бразилию, чтобы отдохнуть и побыть со своей семьей. В сентябре у игрока родится ребенок. Его контракт с российским клубом истекает в 2024 году.

Ранее сообщалось, что защитник московского ЦСКА Марио Фернандес отказался приостанавливать контракт с российским клубом, несмотря на разрешение Международной федерации футбола (ФИФА).

Бразильский «Сантос» находился на продвинутой стадии переговоров с Фернандесом. Однако, бывший игрок сборной России был не настроен приостанавливать контракт с российским клубом. Это привело к тому, что переговоры закончились.

Футбол,Константин Кучаев,Марио Фернандес,СБОРНАЯ РОССИИ,
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