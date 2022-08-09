Президент «Барселоны»: «Я больше не собираюсь говорить о Месси»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отметил, что не хочет развивать тему возможного возвращения Лионеля Месси. Ранее Лапорта высказал надежду, что форвард закончит карьеру в испанском клубе.
— Я больше не собираюсь говорить о Месси, потому что он игрок «ПСЖ». Я просто скажу, что у нас есть моральный долг перед ним, и разговор об этом может пойти вразрез с нашими устремлениями. Отношения с его семьей? Хорошие, — приводит слова PSG Talk.
Месси покинул «Барселону» летом 2021 года и подписал контракт с «ПСЖ» до 2023 года. В прошлом сезоне он забил 11 голов и сделал 15 результативных передач в 34 матчах.