Президент «Барселоны»: «Я больше не собираюсь говорить о Месси»

— Я больше не собираюсь говорить о Месси, потому что он игрок «ПСЖ». Я просто скажу, что у нас есть моральный долг перед ним, и разговор об этом может пойти вразрез с нашими устремлениями. Отношения с его семьей? Хорошие, — приводит слова PSG Talk.