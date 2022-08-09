Футболист Вернер перешел из "Челси" в "Лейпциг"

Вернеру 26 лет, он перешел из "Лейпцига" в "Челси" в 2020 году. В составе английского клуба немец стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. В составе "Челси" Вернер провел 89 матчей и забил 23 гола. За "Лейпциг" футболист выступал с 2016 по 2020 год и забил 90 мячей в 156 играх, первым профессиональным клубом в карьере игрока был "Штутгарт".