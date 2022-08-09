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1 час назад

Футболист Вернер перешел из "Челси" в "Лейпциг"

ТАССиещё 2

Нападающий сборной Германии по футболу Тимо Вернер вернулся из английского "Челси" в германский "Лейпциг". Об этом во вторник сообщает пресс-служба "Лейпцига".

Футболист Вернер перешел из "Челси" в "Лейпциг"
Фото: © EPA-EFE/Clive Rose© EPA-EFE/Clive Rose

Соглашение рассчитано на четыре года.

Вернеру 26 лет, он перешел из "Лейпцига" в "Челси" в 2020 году. В составе английского клуба немец стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. В составе "Челси" Вернер провел 89 матчей и забил 23 гола. За "Лейпциг" футболист выступал с 2016 по 2020 год и забил 90 мячей в 156 играх, первым профессиональным клубом в карьере игрока был "Штутгарт".

В составе сборной Германии Вернер провел 53 матча, в которых забил 24 гола. Он является обладателем Кубка конфедераций 2017 года.

Футбол,Тимо Вернер,УЕФА,
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