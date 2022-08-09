Тихонов прокомментировал возможное избрание Вяльбе в совет директоров «Спартака»

«Не знаю, кем в «Спартаке» будет Вяльбе. Но если она из нашей федерации лыжных гонок сделала одну из ведущих федераций в мире, то почему ей не сделать то же самое и со «Спартаком»? Она, в отличие от тех чиновников, которые сидят не только в этом клубе, но и в каждом виде спорта, не довела наш спорт и страну до такого состояния», - приводит слова Тихонова крупное отечественное спортивное СМИ.