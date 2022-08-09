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4 часа назад

Тихонов прокомментировал возможное избрание Вяльбе в совет директоров «Спартака»

Советский спортиещё 7

В руководстве красно-белых назрели серьезные перемены.

Тихонов прокомментировал возможное избрание Вяльбе в совет директоров «Спартака»
Фото: Советский спортСоветский спорт

Четырехкратный олимпийский чемпион в биатлоне Александр Тихонов отреагировал на новость о возможном избрании Елены Вяльбе в состав совета директоров московского «Спартака».

«Не знаю, кем в «Спартаке» будет Вяльбе. Но если она из нашей федерации лыжных гонок сделала одну из ведущих федераций в мире, то почему ей не сделать то же самое и со «Спартаком»? Она, в отличие от тех чиновников, которые сидят не только в этом клубе, но и в каждом виде спорта, не довела наш спорт и страну до такого состояния», - приводит слова Тихонова крупное отечественное спортивное СМИ.

Напомним, в последнее время в прессе неоднократно появлялась информация о грядущих изменениях в составе руководства красно-белых. В частности, речь идет о том, что нынешний владелец клуба Леонид Федун продаст контрольный пакет акций «Лукойлу».

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