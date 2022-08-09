В «Химках» подтвердили уход Юрана с поста главного тренера

«Мы говорили о некоем краткосрочном взаимодействии: сохранение в элите и подготовка к новому сезону. Сейчас по обоюдному согласию мы пришли к тому, что необходимо расстаться. Вчера мы договорились. В ближайшее время будут подписаны документы, компенсация будет выплачена», — сказал Терюшков в программе «Есть тема» на телеканале «Матч!».