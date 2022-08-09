Топ-клубы РПЛ потеряли ведущих футболистов

«Зенит» остался без лучшего игрока лиги, а «Спартак» — без качественного легионера.

Фото: FC-ZENIT.RU FC-ZENIT.RU

6 августа — мрачный день для топ-клубов РПЛ, хотя ни «Спартак», ни «Зенит», ни ЦСКА не проиграли. Более того, красно-синие и красно-белые по итогам тура закрепились наверху таблицы. Однако каждый из трёх ведущих клубов страны понёс существенные потери.

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Мозес больше не поможет «Спартаку» в этом году

Началось всё в Екатеринбурге, куда приехал «Спартак». По ходу матча мы удивлялись дриблингу Александра Соболева, его классным голевым передачам и ужасному промаху по пустым воротам. Удивлялись безалаберности гостей в завершающей стадии атак — намазали они на несколько матчей вперёд. Но, возможно, главное событие встречи произошло в первом тайме.

Виктор Мозес получил травму, и его унесли с поля на носилках. Сразу стало понятно, что у нигерийца достаточно серьёзное повреждение. К тому же после игры футболист покинул стадион на костылях, что подразумевало вылет на длительный срок. Увы, худшие прогнозы оправдались — Мозес повредил ахилл и выбыл примерно на шесть месяцев. Пресс-служба «Спартака» сообщила, что игрока ждёт операция.

Это очень печальная новость для болельщиков московского клуба. Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал травму Мозеса серьёзной потерей. Такого же мнения и бывший игрок красно-белых Роман Широков. Мозес в этом сезоне заново раскрылся на новой позиции атакующего полузащитника, часто дирижируя атаками команды через центр.

По словам гендиректора «Спартака» Евгения Мележикова клуб не станет искать нового футболиста. Менеджер рассчитывает, что Михаил Игнатов будет достойной заменой африканцу. Кстати, именно 22-летний футболист вышел вместо Мозеса в Екатеринбурге и забил мяч, но в концовке встречи его заменили.

А вот что сказал о травме нигерийца легендарный Андрей Тихонов: «Конечно, Мозес — это серьёзная кадровая потеря. Однако есть Зиньковский и Игнатов. Потеря серьёзная. Есть Зиньковский. Для чего его брали? Есть шанс закрепиться». К слову, Зиньковский вышел в основе «Спартака» в 1-м туре (отыграл 77 минут), но затем присел в запас. И в трёх следующих матчах провёл на поле в общей сложности 19 минут. Может, теперь дела пойдут лучше?

Как скоро вернётся в строй Обляков?

Армейцы провели свой матч сразу следом за «Спартаком». И тоже получили неприятное известие ещё в первом тайме — Иван Обляков ушёл с поля из-за травмы колена. «У Вани что-то с коленом, — сказал после матча главный тренер ЦСКА Владимир Федотов. — Что-то в колене щёлкнуло, сказал, что это ему мешало. Будем надеяться, что ничего серьёзного». Сам Обляков позднее заявил, что избежал серьёзной травмы. Сейчас он активно работает над восстановлением. Его участие в игре с «Зенитом» под вопросом.

Согласно данным WhoScored, Обляков входит в топ-5 команды по числу ударов за матч (2), ключевых передач (2), выигранных единоборств в воздухе (1,3) и перехватов (1). Вместо Ивана на поле вышел новичок ЦСКА — Мойзес. Перед матчем Федотов говорил, что игровое время бразильца зависит от Облякова: «Сейчас Мойзес будет конкурировать с Обляковым, никто не отменял адаптацию. Нужно доказать свою состоятельность, а потом уже посмотрим, позволит ему Ваня сразу занять эту позицию или нет».

Как тут не вспомнить, что Обляков перед стартом нового сезона сменил игровой номер. Иван взял «десятку» — раньше с ней на спине бегал Алан Дзагоев. Сразу после этого пошли шутливые разговоры, что к Облякову перейдёт не только номер, но и частые травмы, сопровождавшие карьеру его бывшего одноклубника. В первом же туре Иван потроллил Дзагоева. Забил гол «Уралу», а потом отпраздновал его, схватившись за заднюю поверхность бедра. И вот теперь всё-таки реальная травма, пусть и не самая серьёзная. Верим, что это всего лишь совпадение.

«Зенит» потерял лучшего футболиста РПЛ

Чемпиону с точки зрения результата повезло меньше других. «Зенит» потерял очки во второй выездной игре подряд и упустил лидерство в таблице. А ещё остался без вратаря Даниила Одоевского, заработавшего красную карточку в первом тайме. А после перерыва с поля ушёл Клаудиньо — травма. Позднее пресс-служба «Зенита» сообщила о повреждении двуглавой мышцы бедра и восстановлении в 4-5 недель. Клаудиньо точно пропустит матч с ЦСКА (13 августа), и есть вероятность, что не сыграет против «Спартака» (4 сентября).

Бразилец — лучший футболист РПЛ по итогам прошлого сезона. Да и этот он начал неплохо. Лидирует в «Зените» по количеству ударов и ключевых передач за матч, входит в топ-3 по успешным обводкам и числу заработанных на себе фолов. А ещё в пятерке по отборам и перехватам. Отличный список, не правда? «Бог всё контролирует. Страдания, как и счастье, никогда не бывают вечными», — философски прокомментировал травму Клаудиньо.

А помните, что говорил примерно неделю назад нападающий «Спартака» Соболев? Тогда его спросили, кто в составе московского закроет Клаудиньо.

«Кто у нас может закрыть Клаудиньо, кроме Денисова? Да любой, почему нет?» — сказал Соболев.

А теперь, судя по всему, закрывать бразильца и не придётся. Возможно, нужно будет закрывать Бакаева. Не исключено, что теперь Зелимхан получит больше игрового времени, а пока у него всего 84 минуты в РПЛ.