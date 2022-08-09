Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+29° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
31 минуту назад

Вяльбе может стать членом совета директоров «Спартака»

Спорт день за днем

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе может войти в совет директоров московского «Спартака», сообщил «Спорт-Экспресс».

Вяльбе может стать членом совета директоров «Спартака»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Лукойл» является генеральным спонсором ФЛГР с 1997 года и хочет видеть в составе совета директоров красно-белых Вяльбе. Также вступить в совет директоров московского клуба может вице-президент «Лукойла» Евгений Хавкин.

Вяльбе является трехкратной олимпийской чемпионкой и 14-кратной чемпионкой мира по лыжным гонкам. С 2010 года она возглавляет ФЛГР. На зимних олимпийских играх в Пекине в 2022 году российские лыжники завоевали 11 медалей (больше всех), среди которых по четыре золота и серебра и три бронзы.

26 июля появилась информация о том, что Леонид Федун покинет пост президента красно-белых, но оставит за собой пакет акций футбольного клуба.

После четырех туров Мир РПЛ «Спартак» с 10 очками делит первое место с ЦСКА. В следующем туре, 14 августа, красно-белые сыграют против «Сочи».

Футбол,Елена Вяльбе,Леонид Федун,Лукойл,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители