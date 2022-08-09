Вяльбе может стать членом совета директоров «Спартака»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе может войти в совет директоров московского «Спартака», сообщил «Спорт-Экспресс».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Лукойл» является генеральным спонсором ФЛГР с 1997 года и хочет видеть в составе совета директоров красно-белых Вяльбе. Также вступить в совет директоров московского клуба может вице-президент «Лукойла» Евгений Хавкин.

Вяльбе является трехкратной олимпийской чемпионкой и 14-кратной чемпионкой мира по лыжным гонкам. С 2010 года она возглавляет ФЛГР. На зимних олимпийских играх в Пекине в 2022 году российские лыжники завоевали 11 медалей (больше всех), среди которых по четыре золота и серебра и три бронзы.

26 июля появилась информация о том, что Леонид Федун покинет пост президента красно-белых, но оставит за собой пакет акций футбольного клуба.