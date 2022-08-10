Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+26° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
23 минуты назад

В Уругвае сообщили о срыве трансфера защитника Хоакина Сосы в ЦСКА

Чемпионат.comиещё 9

20-летний уругвайский центральный защитник «Насьоналя» Хоакин Соса, выступающий в аренде за «Ливерпуль» из Монтевидео, не перейдёт в московский ЦСКА.

У ЦСКА сорвался трансфер футболиста из Уругвая
Фото: ПФК ЦСКАПФК ЦСКА

«Переход Хоакина Сосы в ЦСКА сорвался. Я думаю, что этому клубу очень сложно осуществить переход из-за текущей ситуации в стране. Встречное предложение, которое они сделали нам, уже отклонено», — заявил президент «Насьоналя» Хосе Фуэнтес, слова которого приводит Laabdon в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА выкупил у уругвайского «Насьоналя» 70% прав на Хоакина Сосу. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 500 тыс. Защитник выступал за молодёжную сборную Уругвая до 17 лет. Всего за карьеру Хоакин Соса провёл 50 официальных матчей, забив два мяча и отдав столько же голевых передач, из них пять игр — в Кубке Либертадорес за уругвайский клуб «Рентистас».

Футбол,Хосе Фуэнтес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители