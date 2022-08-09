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1 час назад

Появилась новая версия срыва трансфера Миранчука в «Торино»

Lenta.ruиещё 8

Срыв трансфера российского нападающего Алексея Миранчука в «Торино» не был связан с решением руководства «Аталанты». Такую версию озвучил источник Sport24, знакомый с ситуацией.

Появилась новая версия срыва трансфера Миранчука в «Торино»
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что переход хавбека не был заблокирован по инициативе главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. От сделки отказались именно представители «Торино» по финансовым соображениям.

В ходе переговоров «Аталанта» настаивала на гарантированной выплате в 14 миллионов евро после окончания срока аренды Миранчука. В «Торино» не захотели пойти на такие траты.

О срыве сделки сообщили 3 августа. Генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси заявил, что сделку по переходу россиянина заблокировал Гасперини.

Миранчук присоединился к «Аталанте» в сентябре 2020-го, заключив контракт на четыре года. Его трансфер из «Локомотива» обошелся итальянскому клубу в 14,5 миллиона евро.

Футбол,Алексей Миранчук,
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