Тихонов призвал футболистов РПЛ пойти работать грузчиками

«Я бы разогнал всех игроков РПЛ. Это же одно название, а не премьер-лига. С таким названием нужно играть лучше Диего Марадоны, а они... Я называю их «чайниками». Где игра? Столько грубостей! Нужно сделать нормальные контракты и им, и в других видах спорта, а если не будет результатов — пусть на завод идут или в грузчики», — приводит слова Тихонова РИА «Новости».