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1 час назад

Чемпион ОИ Тихонов призвал футболистов РПЛ пойти работать грузчиками или на завод

Газета.Ruиещё 2

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал уровень футболистов, выступающих в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Тихонов призвал футболистов РПЛ пойти работать грузчиками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я бы разогнал всех игроков РПЛ. Это же одно название, а не премьер-лига. С таким названием нужно играть лучше Диего Марадоны, а они... Я называю их «чайниками». Где игра? Столько грубостей! Нужно сделать нормальные контракты и им, и в других видах спорта, а если не будет результатов — пусть на завод идут или в грузчики», — приводит слова Тихонова РИА «Новости».

После 4 туров РПЛ нового сезона лидируют ЦСКА и «Спартак». Команды в своем активе имеют по 10 очков, но красно-синие опережают своего оппонента по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает «Сочи». Чемпион последних лет «Зенит» отстает от лидеров на два очка и идет на 4-м месте.

Напомним, что 21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.

Футбол,Диего Марадона,Александр Тихонов,Зенит,Спартак,
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