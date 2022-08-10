Тихонов призвал футболистов РПЛ пойти работать грузчиками

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал уровень футболистов, выступающих в Российской премьер-лиге (РПЛ).
«Я бы разогнал всех игроков РПЛ. Это же одно название, а не премьер-лига. С таким названием нужно играть лучше Диего Марадоны, а они... Я называю их «чайниками». Где игра? Столько грубостей! Нужно сделать нормальные контракты и им, и в других видах спорта, а если не будет результатов — пусть на завод идут или в грузчики», — приводит слова Тихонова РИА «Новости».
После 4 туров РПЛ нового сезона лидируют ЦСКА и «Спартак». Команды в своем активе имеют по 10 очков, но красно-синие опережают своего оппонента по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает «Сочи». Чемпион последних лет «Зенит» отстает от лидеров на два очка и идет на 4-м месте.
Напомним, что 21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.