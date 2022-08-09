«Ференцварош» Черчесова вылетел из квалификации Лиги чемпионов

Венгерский клуб «Ференцварош», который возглавляет бывший тренер сборной России Станислав Черчесов, дома потерпел крупное поражение от азербайджанского «Карабаха» со счётом 3:1 и вылетел из 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Фото: FRADI.HU FRADI.HU

«Карабах» смог отличиться уже на 7-й минуте матча – гол забил Абделла Зубир. На 54-й минуте Ибраима Ваджи укрепил преимущество азербайджанского клуба, а на 78-й Ваджи оформил дубль и довёл счёт до разгромного. Венгерский клуб смог забить лишь на 86-й минуте встречи – гол забил Адама Траоре, установив итоговый счёт матча – 3:1.