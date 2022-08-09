Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+35° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
41 минуту назад

«Ференцварош» Станислава Черчесова вылетел из квалификации Лиги чемпионов

Чемпионат.comиещё 10

Венгерский клуб «Ференцварош», который возглавляет бывший тренер сборной России Станислав Черчесов, дома потерпел крупное поражение от азербайджанского «Карабаха» со счётом 3:1 и вылетел из 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Ференцварош» Черчесова вылетел из квалификации Лиги чемпионов
Фото: FRADI.HUFRADI.HU

«Карабах» смог отличиться уже на 7-й минуте матча – гол забил Абделла Зубир. На 54-й минуте Ибраима Ваджи укрепил преимущество азербайджанского клуба, а на 78-й Ваджи оформил дубль и довёл счёт до разгромного. Венгерский клуб смог забить лишь на 86-й минуте встречи – гол забил Адама Траоре, установив итоговый счёт матча – 3:1.

Напомним, в первом матче подопечные Станислава Черчесова на выезде смогли зацепиться за ничью (1:1). Но по сумме двух встреч «Ференцварош» покидает текущий розыгрыш Лиги чемпионов.

Футбол,Адам Траоре,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители