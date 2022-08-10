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1 час назад

Черчесов прокомментировал вылет из Лиги чемпионов

Lenta.ruиещё 4

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал поражение от «Карабаха» в квалификации Лиги чемпионов. Его слова приводит Origo.

Черчесов прокомментировал вылет из Лиги чемпионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

58-летний специалист отметил, что «Карабах» выглядел доминирующей стороной и одержал заслуженную победу.

«С самого начала мы не подошли к матчу должным образом. И он прошел не так, как мы планировали», — подчеркнул он.

Своих игроков россиянин назвал лучшими в мире.

«Ференцварош» потерпел поражение от «Карабаха» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, что привело к вылету команды из розыгрыша. Венгерский клуб проиграл со счетом 1:3. Команда выступит в квалификации Лиги Европы.

Российский тренер возглавил «Ференцварош» 20 декабря. С 2016 года Черчесов был главным тренером сборной России.

Футбол,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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