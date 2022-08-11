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1 час назад

Футболист "Аталанты" Миранчук приехал в Турин

Газета.Ruиещё 4

Футболист итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук приехал в Турин, передает журналист Джанлука Ди Марцио на своем официальном сайте.

Миранчук перейдет в «Торино»
Фото: ТАССТАСС

Ожидается, что 11 августа Миранчук пройдет медобследование для перехода в «Торино».

Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года из московского «Локомотива». Его контракт с «Аталантой» истекает летом 2024 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в €10 млн.

В прошедшем сезоне Серии А россиянин принял участие в 19 матчах своей команды в чемпионате Италии, отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Его команда заняла восьмое место, оставшись без еврокубков.

В прошлом сезоне чемпионата Италии «Торино» заняло десятое место, набрав 50 очков. «Аталанта» закончила турнир на восьмой строчке, опередив команду из Турина на три балла.

Ранее Валерио Джуффрида, представляющий интересы российского полузащитника Алексея Миранчука в Италии, подтвердил переход своего клиента из «Аталанты» в «Торино».

Футбол,Алексей Миранчук,
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