«Сценарий Дзюбы»: что будет с Ловреном в «Зените»

Защитнику стоит забыть о жирном контракте.

Фото: ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ» ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»

Деян Ловрен в «Зените» уже два года. Его приход на смену Браниславу Ивановичу воспринимали как спасение – более молодой игрок сборной с топовым европейским опытом. Но дальше впечатление разнилось – хорват быстро стал капитаном и, по мнению некоторых, лидером, но каждая ошибка приводила к критике. А у него их за этот период было немало.

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При этом весной защитник явно добавил позитивного отношения к себе – сразу сообщил, что профессионально относится к контракту, не собирается его приостанавливать или сбегать в другой клуб. Хотя весь стандартный набор легионера он получил – и недовольство определенных кругов в Хорватии было большим. Но ситуация разрулилась без потерь – он по-прежнему в списках национальной команды и, скорее всего, поедет на чемпионат мира. Пусть и не в качестве игрока основы. Также он остался в России, и на старте сезона получил место в составе. Компромиссный сценарий для всех.

Однако в отношении его будущего в Петербурге всё равно есть множество нюансов. Например, информация из Турции. Меньше недели назад портал Sporx сообщил, что агент Деяна предложил услуги игрока «Трабзонспору». Якобы руководство клуба одобрило трансфер футболиста и даже предложило ему зарплату – € 1,5 млн в год плюс столько же – подъёмные. Оставалось договориться с Питером о компенсации, но дальше, видимо, дело не пошло. Похожая информация пролетела о «Галатасарае». Однако там так далеко не зашло – местные источники считают, что, помимо него, клуб может подписать Боатенга. И тут у Деяна нет приоритета. Хотя сам он вроде бы готов сменить клуб.

Откуда и почему всё это появляется именно сейчас? Очевидно, дело в окончании контракта. У Ловрена соглашение до 2023 года. Дальше – ничего. Переговоров или намёков на разговор от клуба пока нет. Деян переживает, но при этом не прочь задержаться в Питере ещё на пару сезонов. Как сообщил источник, близкий к футболисту, его всё устраивает в городе и команде. И большого желания вновь менять место жительства нет. Естественно, это не ограничивает в спекуляциях агента футболиста. Нормальное явление в такой ситуации.

Но Деян должен понимать важную историю, которая свойственна нынешнему менеджменту – кто-то начнёт с ним говорить в лучшем случае зимой. А скорее всего, даже весной. По нашим данным, переговоры о новом контракте действительно возможны. Однако точно не сейчас. И не на условиях Ловрена. В нынешней конфигурации он самый высокооплачиваемый футболист команды. Насколько я понимаю, таких денег не получают даже Вендел, Малком и Клаудиньо (если вычеркнуть бонусы). И обсуждение нового контракта возможно, только если хорват готов двигаться в сторону приличного уменьшения. Стоит забыть о цифрах в € 3+ млн за сезон. И вернуться в реальность, учитывая возраст. То есть клуб, вероятно, устроит так называемый «сценарий Дзюбы». Статусный ветеран и последний контракт. Предложение возможно, но дальше всё зависит от самого футболиста. Артём его не принял и поехал за новым вызовом. Правда, так до него пока и не доехал.

Дальше – отношения Ловрена с Семаком. И даже здесь Сергей остаётся прагматиком. Был ли в чём-то Деян не согласен с тренером за два года? Да. Причём хорват мог показать это при команде. Сказалось ли это как-то на их отношениях? Ответ – в стартовом составе. Семак совладал с характером хорвата. Сейчас их отношения можно описать как компромиссные – каждый уважает статус друг друга. При этом Ловрен остаётся профи – слова про то, что он один из первых приезжает на тренировку – это не пафос. А реальный факт.