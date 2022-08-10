«Это цирк»: Мостовой о ситуации с главными тренерами в «Химках»

«Я в шоке вообще. Конечно, кажется, что это цирк. Вся эта ситуация немного театральная. Сначала убрали Черевченко, потом ни с того ни с сего назначили Юрана, который вообще был в другой команде. Сейчас в театральном стиле убирают Юрана и назначают Писарева — еще одна театральная строка. Юрана убирают уже не в первый раз: это выглядит и смешно, и печально. Потом дают комментарии, что по общему согласию», — приводит слова Мостового «Чемпионат».