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1 час назад

Мостовой назвал театральной ситуацию с главными тренерами в "Химках"

Газета.Ru

Бывший футболист сборной России, «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой высказался о кадровых перестановках на посту главного тренера в подмосковных «Химках».

«Это цирк»: Мостовой о ситуации с главными тренерами в «Химках»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я в шоке вообще. Конечно, кажется, что это цирк. Вся эта ситуация немного театральная. Сначала убрали Черевченко, потом ни с того ни с сего назначили Юрана, который вообще был в другой команде. Сейчас в театральном стиле убирают Юрана и назначают Писарева — еще одна театральная строка. Юрана убирают уже не в первый раз: это выглядит и смешно, и печально. Потом дают комментарии, что по общему согласию», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

8 августа стало известно о расставании Сергея Юрана с подмосковной командой. После 4 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) химчане набрали семь очков (2 победы, 1 ничья, 1 поражение) и занимают 7-е место в турнирной таблице.

Юран возглавил «Химки» в прошлом сезоне. Под его руководством команда смогла спастись от вылета в Первую лигу. В стыковых матчах подмосковная команда смогла переиграть бывшую команду Юрана — «СКА-Хабаровск». Это был его уже третий приход в клуб.

Ранее сообщалось, что Николай Писарев 10 августа проведет первую тренировку в качестве главного тренера «Химок».

Футбол,Сергей Юран,Александр Мостовой,Николай Писарев,СБОРНАЯ РОССИИ,Спартак,
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