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49 минут назад

ФИФА рассматривает перенос старта ЧМ в Катаре

Газета.Ruиещё 1

Международная федерация футбола (ФИФА) размышляет о переносе старта чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает Marca.

ФИФА может перенести старт ЧМ в Катаре
Фото: FIFAFIFA

Организация всерьез задумалась перенести старт турнира с 21 на 20 ноября текущего года. Таким образом, в случае переноса, матч-открытие между Катаром и Эквадором пройдет в воскресенье, 20 ноября. Решение о переносе может быть принято после голосования. В нем принимают участие президент ФИФА Джанни Инфантино и главы футбольных Конфедераций.

Чемпионат мира 2022 года пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

Напомним, что сборная России должна была сыграть против Польши в марте 2022 года в стыковом матче за право участия в чемпионате мира 2022 года. В результате обсуждений команду отстранили, а в следующий раунд прошли поляки.

2 мая стало известно о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об исключении сборной России из Лиги наций, а российских клубов — из еврокубков в сезоне-2022/2023. Таким образом, россияне пропустят чемпионат мира 2022 года.

Футбол,Джанни Инфантино,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,
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