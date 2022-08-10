ФИФА может перенести старт ЧМ в Катаре

Международная федерация футбола (ФИФА) размышляет о переносе старта чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает Marca.

Фото: FIFA FIFA

Организация всерьез задумалась перенести старт турнира с 21 на 20 ноября текущего года. Таким образом, в случае переноса, матч-открытие между Катаром и Эквадором пройдет в воскресенье, 20 ноября. Решение о переносе может быть принято после голосования. В нем принимают участие президент ФИФА Джанни Инфантино и главы футбольных Конфедераций.

Чемпионат мира 2022 года пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

Напомним, что сборная России должна была сыграть против Польши в марте 2022 года в стыковом матче за право участия в чемпионате мира 2022 года. В результате обсуждений команду отстранили, а в следующий раунд прошли поляки.