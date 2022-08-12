Юран о "Химках": мы бы боролись за пятое место в РПЛ

Сергей Юран рассказал, за какое место мог бы побороться вместе с подмосковными "Химками" в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Спорт-Экспресс". 8 августа стало известно о расставании Юрана с подмосковной командой. После четырех туров Российской премьер-лиги химчане набрали семь очков (две победы, одна ничья, одно поражение) и занимают седьмое место в турнирной таблице.
"Я же сужу по уровню команд РПЛ, с которыми мы встречались. Весной мы удачно сыграли и с ЦСКА, и со "Спартаком". Понял, что можем конкурировать даже с нашими грандами. Доукомплектовали команду. Возможно, нужно было бы приобрести еще одного-двух. Я максималист по жизни и парням всегда об этом говорил. Считаю, мы бы поборолись за пятое место", - заявил специалист.
В СМИ появилась информация, что причиной отставки специалиста из подмосковной команды мог стать тот факт, что в конце прошлого сезона Российской премьер-лиги он предлагал "Ростову" сыграть договорной матч, результат которого помог бы "Химкам" сохранить место в высшем дивизионе чемпионата России. Юран возглавил "Химки" в прошлом сезоне.
Под его руководством команда смогла спастись от вылета в Первую лигу. В стыковых матчах подмосковная команда смогла переиграть бывшую команду Юрана — "СКА-Хабаровск". Это был его уже третий приход в подмосковный клуб.
Ранее сообщалось, что известный журналист и блогер Василий Уткин поделился мыслями по поводу отставки Сергея Юрана из подмосковных "Химок".