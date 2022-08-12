Юран о "Химках": мы бы боролись за пятое место в РПЛ

"Я же сужу по уровню команд РПЛ, с которыми мы встречались. Весной мы удачно сыграли и с ЦСКА, и со "Спартаком". Понял, что можем конкурировать даже с нашими грандами. Доукомплектовали команду. Возможно, нужно было бы приобрести еще одного-двух. Я максималист по жизни и парням всегда об этом говорил. Считаю, мы бы поборолись за пятое место", - заявил специалист.