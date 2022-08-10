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1 час назад

Пике был готов играть за "Барселону" бесплатно

Soccer Newsиещё 2

Защитник "Барселоны" Жерар Пике был готов играть за команду в этом сезоне бесплатно.

Пике был готов играть за "Барселону" бесплатно
Фото: TwitterTwitter

Игрок надеялся, что такой шаг поможет каталонскому клубу зарегистрировать новичков.

Как пишет As, футболист понимает, что сейчас является пятым центральным защитником в команде, но не хочет уходить и будет бороться за место в основе.

Испанский футболист уверен в том, что останется важным игроком для "Барсы" в новом сезоне.

Во время ужина с президентом "Барсы" Жоаном Лапортой футболист предложил клубу решать, какой будет его зарплата.

Футбол,Жерар Пике,
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