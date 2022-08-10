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18 минут назад

«Мне никто ничего не предлагал. Это что за бред, #####?» Карпин о попытке организации договорняка «Химками»

Sports.ru

Валерий Карпин эмоционально отреагировал на сведения о попытке организации договорного матча.

«Это что за бред?» - Карпин грубо отреагировал на слухи о договорных матчах
Фото: Sports.ruSports.ru

Вчера инсайдер Иван Карпов сообщил, что причиной увольнения Сергея Юрана с поста тренера «Химок» стала попытка организации договорного матча. Карпов написал, что Юран предложил «Ростову» сдать игру 29-го тура РПЛ в обмен на шесть очков в новом сезоне.

Южане, как пишет Карпов, отказались и победили со счетом 2:1.

«Химки» опровергли, что Юран был уволен по этой причине.

«Мне никто ничего не предлагал. Это что за бред, #####? Вот пусть те, кто предлагал или кому предлагали это и комментируют. Я вообще не в курсе», – сказал главный тренер «Ростова».

Футбол,Сергей Юран,Иван Карпов,Валерий Карпин,
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