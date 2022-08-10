«Это что за бред?» - Карпин грубо отреагировал на слухи о договорных матчах

Валерий Карпин эмоционально отреагировал на сведения о попытке организации договорного матча.
Вчера инсайдер Иван Карпов сообщил, что причиной увольнения Сергея Юрана с поста тренера «Химок» стала попытка организации договорного матча. Карпов написал, что Юран предложил «Ростову» сдать игру 29-го тура РПЛ в обмен на шесть очков в новом сезоне.
Южане, как пишет Карпов, отказались и победили со счетом 2:1.
«Химки» опровергли, что Юран был уволен по этой причине.
«Мне никто ничего не предлагал. Это что за бред, #####? Вот пусть те, кто предлагал или кому предлагали это и комментируют. Я вообще не в курсе», – сказал главный тренер «Ростова».