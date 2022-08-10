Агент Головина рассказал о будущем футболиста

Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, назвал неприятным вылет клуба из квалификации Лиги чемпионов и прокомментировал будущее футболиста.
Во вторник «Монако» в дополнительное время проиграл в гостях ПСВ (2:3) и вылетел из третьего отборочного раунда главного клубного турнира Европы. Головин провел обе встречи с ПСВ, но не отметился результативными действиями.
— Естественно, проигрывать и вылетать всегда неприятно. Что касается планов, Александр намерен хорошо играть за «Монако», прогрессировать, расти как футболист и добиться целей, которые руководство поставило перед командой.
— Есть ли сейчас какие то предложения?
— Об этом мы вам точно не скажем. Сейчас все мысли Саши сосредоточены на чемпионате Франции и участии команды в Лиге Европы, — приводит слова Клюева «РБ Спорт».