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53 минуты назад

Агент Головина рассказал о будущем футболиста после вылета «Монако» из квалификации Лиги чемпионов

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Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, назвал неприятным вылет клуба из квалификации Лиги чемпионов и прокомментировал будущее футболиста.

Агент Головина рассказал о будущем футболиста
Фото: ReutersReuters

Во вторник «Монако» в дополнительное время проиграл в гостях ПСВ (2:3) и вылетел из третьего отборочного раунда главного клубного турнира Европы. Головин провел обе встречи с ПСВ, но не отметился результативными действиями.

— Естественно, проигрывать и вылетать всегда неприятно. Что касается планов, Александр намерен хорошо играть за «Монако», прогрессировать, расти как футболист и добиться целей, которые руководство поставило перед командой.

— Есть ли сейчас какие то предложения?

— Об этом мы вам точно не скажем. Сейчас все мысли Саши сосредоточены на чемпионате Франции и участии команды в Лиге Европы, — приводит слова Клюева «РБ Спорт».

Футбол,Александр Клюев,Александр Головин,
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