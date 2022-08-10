Агент Головина рассказал о будущем футболиста

Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, назвал неприятным вылет клуба из квалификации Лиги чемпионов и прокомментировал будущее футболиста.

Фото: Reuters Reuters

Во вторник «Монако» в дополнительное время проиграл в гостях ПСВ (2:3) и вылетел из третьего отборочного раунда главного клубного турнира Европы. Головин провел обе встречи с ПСВ, но не отметился результативными действиями.

— Естественно, проигрывать и вылетать всегда неприятно. Что касается планов, Александр намерен хорошо играть за «Монако», прогрессировать, расти как футболист и добиться целей, которые руководство поставило перед командой.

— Есть ли сейчас какие то предложения?