Юрист: Юрана могут пожизненно отстранить от футбола

Что может грозить Юрану? Штраф до пяти миллионов рублей, запрет заниматься деятельностью в сфере футбола сроком не менее одного года вплоть до пожизненного. Да, договорного матча не было, но это могла быть попытка. Для уголовного дела стандарт доказывания и умысла более высокий, нежели для дисциплинарных органов. Тут надо понимать, какая будет доказательная база. С другой стороны, если будут привлечены правоохранительные органы, то у них инструментариев для расследования намного больше, чем у РФС», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.