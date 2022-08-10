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1 час назад

Юрист сообщила, на какой срок могут отстранить Юрана от футбола, если он хотел сдать матч

Чемпионат.comиещё 1

Спортивный юрист Анна Анцелиович сообщила, на какой срок могут отстранить главного тренера «Химок» Сергея Юрана от футбола, если он хотел сдать матч.

Юрист: Юрана могут пожизненно отстранить от футбола
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В регламентирующих документах РФС запрещены договорные матчи. У нас ведь были первые дела по «Чайке»: тогда дисквалифицировали персонал, участвовавший в этом деле. К тому же есть статья в уголовном кодексе, поэтому в истории с Юраном потенциально может быть и уголовная ответственность.

Что может грозить Юрану? Штраф до пяти миллионов рублей, запрет заниматься деятельностью в сфере футбола сроком не менее одного года вплоть до пожизненного. Да, договорного матча не было, но это могла быть попытка. Для уголовного дела стандарт доказывания и умысла более высокий, нежели для дисциплинарных органов. Тут надо понимать, какая будет доказательная база. С другой стороны, если будут привлечены правоохранительные органы, то у них инструментариев для расследования намного больше, чем у РФС», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Футбол,Андрей Ирха,Сергей Юран,Анна Анцелиович,РФС,
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