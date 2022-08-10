Бывшая девушка Гиггза: я была его рабыней

Бывшая девушка экс футболиста «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза Кейт Гревилл в ходе слушаний в суде Манчестера рассказала, что подвергалась издевательствам с его стороны.
Гиггз обвиняется в нападении на 36 летнюю Гревилл. По заявлениям потерпевшей, он нанес ей телесные повреждения 1 ноября 2020 года, когда в его дом в районе Манчестера была вызвана полиция. Валлиец также обвиняется в нападении на ее младшую сестру Эмму Гревилл в тот же день. Ему также предъявлено обвинение в контролирующем и принудительном поведении по отношению к Кейт с 2017 по 2020 год.
— Если Райан говорил мне сделать что то, я подчинялась. Он заставил меня почувствовать, что я должна выполнять все, что он мне скажет, или будут последствия. Он не прибегал к насилию постоянно, но в наших отношениях были времена, когда он проявлял его. Я была рабыней его желаний, — приводит слова Гревилл Mirror.
Описывая начало отношений с Гиггзом в 2014 году, она отметила, что находилась в уязвимом положении, «а он сыграл на этом».
— За этот четырехлетний период он был милым? В целом да, с вкраплениями оскорблений и ужасным отношением. Но к концу отношений он был ужасен, — отметила Гревилл, также выразив мнение, что у Гиггза «нарциссическое расстройство личности».
Гиггз, который до недавнего времени занимал пост главного тренера сборной Уэльса, ранее не признал себя виновным. Обвинения предусматривают до пяти лет тюрьмы.