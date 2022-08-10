Бывшая девушка Гиггза: я была его рабыней

Гиггз обвиняется в нападении на 36 летнюю Гревилл. По заявлениям потерпевшей, он нанес ей телесные повреждения 1 ноября 2020 года, когда в его дом в районе Манчестера была вызвана полиция. Валлиец также обвиняется в нападении на ее младшую сестру Эмму Гревилл в тот же день. Ему также предъявлено обвинение в контролирующем и принудительном поведении по отношению к Кейт с 2017 по 2020 год.