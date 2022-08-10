Назначен главный тренер "Химок"

"Предложение, поступившее от "Химок" Николаю Писареву, конечно же, предварительно было обсуждено и потом одобрено руководством РФС и тренерским штабом сборной, - сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин, комментарий которого приводит пресс-служба РФС. - Учитывая тот большой объем работы, который был у Николая Николаевича в сборной - а это просмотр и анализ матчей, связь с игроками и клубами, - мы договорились, что в ближайшее время тренерский штаб национальной команды будет усилен еще одним специалистом. Пока не готов назвать фамилию, мы только приступили к поиску. А Николаю Николаевичу, конечно же, желаю успехов в "Химках".