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1 час назад

Николая Писарева назначили главным тренером "Химок"

ТАСС

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев назначен на пост главного тренера подмосковных "Химок". Об этом в среду сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Назначен главный тренер "Химок"
Фото: © Bongarts/Getty Images© Bongarts/Getty Images

Ранее "Химки" расторгли контракт с Сергеем Юраном, возглавлявшим команду с февраля. РФС согласовал Писареву возможность совмещения работы в "Химках" и сборной России. Помощником Писарева в подмосковном клубе будет старший тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев, который также будет совмещать две должности.

"Предложение, поступившее от "Химок" Николаю Писареву, конечно же, предварительно было обсуждено и потом одобрено руководством РФС и тренерским штабом сборной, - сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин, комментарий которого приводит пресс-служба РФС. - Учитывая тот большой объем работы, который был у Николая Николаевича в сборной - а это просмотр и анализ матчей, связь с игроками и клубами, - мы договорились, что в ближайшее время тренерский штаб национальной команды будет усилен еще одним специалистом. Пока не готов назвать фамилию, мы только приступили к поиску. А Николаю Николаевичу, конечно же, желаю успехов в "Химках".

Писареву 53 года, он входит в тренерский штаб сборной России. Ранее специалист возглавлял молодежную сборную России, нижегородский "Олимпиец" и краснодарский "Урожай" (ныне - "Кубань"). С 2005 по 2010 год Писарев был главным тренером сборной России по пляжному футболу.

Лихачеву 44 года, он возглавляет сборную России по пляжному футболу с 2010 года. Под его руководством сборная стала трехкратным чемпионом мира (2011, 2013, 2021), пятикратным победителем Евролиги (2009, 2011, 2012, 2014, 2017) и двукратным обладателем Кубка Европы (2010, 2012). Также Лихачев работал в московских пляжных футбольных клубах "Спартак" и "Строгино", с которым в 2009 году стал чемпионом России.

Футбол,Михаил Лихачев,Сергей Юран,Николай Писарев,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,Спартак,
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