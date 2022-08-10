"Манчестер Сити" заплатит за защитника "Андерлехта" 15 миллионов

"Манчестер Сити" все ближе к трансферу защитника "Андерлехта" Серхио Гомеса.

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Журналист Фабрицио Романо утверждает, что чемпион Англии готов заплатить за 21-летнего футболиста около 15 млн евро.

В английском клубе хотели купить футболиста, а затем отдать его в аренду "Жироне", но теперь в "Сити" решили оставить его в основной команде

Manchester Evening News уточняет, что англичане активно ищут футболистов на позицию левого защитника, и возможный трансфер не зависит от перехода Серхио.