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1 час назад

"Манчестер Сити" заплатит за защитника "Андерлехта" 15 миллионов

Soccer News

"Манчестер Сити" все ближе к трансферу защитника "Андерлехта" Серхио Гомеса.

"Манчестер Сити" заплатит за защитника "Андерлехта" 15 миллионов
Фото: скриншот с видеоскриншот с видео

Журналист Фабрицио Романо утверждает, что чемпион Англии готов заплатить за 21-летнего футболиста около 15 млн евро.

В английском клубе хотели купить футболиста, а затем отдать его в аренду "Жироне", но теперь в "Сити" решили оставить его в основной команде

Manchester Evening News уточняет, что англичане активно ищут футболистов на позицию левого защитника, и возможный трансфер не зависит от перехода Серхио.

В минувшем сезоне молодой защитник забил 7 голов и отдал 12 передач в 49 матчах за клуб во всех турнирах.

Футбол,Фабрицио Романо,
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