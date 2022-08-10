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1 час назад

ФИФА может перенести старт чемпионата мира 2022 года в Катаре

Илья Родин

Матч-открытие между сборными Катара и Эквадора может пройти 20 ноября, пишет издание Diario Ole. Таким образом, чемпионат мира по футболу начнется на один день раньше, чем планировалось.

ФИФА может перенести старт ЧМ в Катаре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, организационное бюро направило запрос о внесении изменений в график в бюро Совета международной организации по футболу. Если ФИФА одобрит эту просьбу, то перенос состоится.

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Организаторы чемпионата обосновали свое пожелание необходимостью соблюдения традиций. Матч-открытие с участием принимающей стороны должен быть первым в чемпионате. Это будет логично и грамотно, пояснили в редакции.

Схема игр, уточняет Diario Ole, изначально предполагала, что перед встречей Катара и Эквадора должны были состояться матчи Голландии против Сенегала, Великобритании против Ирана.

Перенос графика на один день не изменит ни стартовые позиции, ни расстановку, ни время игр. 20 ноября будет проведен один матч, 21 не три, как планировалось, а два, подчеркивает редакция.

Футбол,
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