ФИФА может перенести старт ЧМ в Катаре

Матч-открытие между сборными Катара и Эквадора может пройти 20 ноября, пишет издание Diario Ole. Таким образом, чемпионат мира по футболу начнется на один день раньше, чем планировалось.

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По данным издания, организационное бюро направило запрос о внесении изменений в график в бюро Совета международной организации по футболу. Если ФИФА одобрит эту просьбу, то перенос состоится.

Организаторы чемпионата обосновали свое пожелание необходимостью соблюдения традиций. Матч-открытие с участием принимающей стороны должен быть первым в чемпионате. Это будет логично и грамотно, пояснили в редакции.

Схема игр, уточняет Diario Ole, изначально предполагала, что перед встречей Катара и Эквадора должны были состояться матчи Голландии против Сенегала, Великобритании против Ирана.