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29 минут назад

В РФС утвердили новую систему проведения Кубка России

Газета.Ruиещё 2

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) сегодня утвердило регламент и структура календаря Кубка России в сезоне 2022/23. Об этом сообщается на официальном сайте организации. Измененный Кубок России пройдет по системе "Double Elimination".

В РФС утвердили новую систему проведения Кубка России
Фото: РПЛРПЛ

Команда выбывает из розыгрыша турнира после двух поражений. Кубок России будет разделен на две сетки: верхнюю и нижнюю. Все команды стартуют с верхней, а после проигрыша команда спускается в нижнюю. В финал попадают победители двух этих сеток.

"Сегодня бюро исполкома Российского футбольного союза проголосовало за новый регламент Кубка России, который теперь будет проводиться в принципиально ином формате. Новая структура турнира предполагает и новые возможности для получения доходов", - приводятся на сайте слова временно исполняющего обязанности генерального секретаря РФС Максима Митрофанова.

Напомним, что в прошлом сезоне Кубок России стартовал с 1/256 финала, в котором участвовали команды из разных дивизионов. Начиная с группового этапа подключались команды Российской премьер-лиги (РПЛ), которые не попали в еврокубки. В плей-офф к ним присоединялись команды, участвовавшие в международных турнирах.

Ранее Крымский сенатор заявила, что РФС должен включить местные клубы в состав организации.

Футбол,Максим Митрофанов,РФС,
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