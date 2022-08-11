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47 минут назад

«Предатели России не нужны, пусть валят. Западная пропаганда промывает мозги – полный ######». Пейчинович об отъезде легионеров из Мир РПЛ

Sports.ru

Неманя Пейчинович осудил легионеров, которые уезжают из Мир РПЛ.

«Предатели России не нужны, пусть валят." - экс-защитник "Локомотива"
Фото: Sports.ruSports.ru

«Россию никто не будет трогать. Не знаю, зачем легионеры уезжают из РПЛ. Ведут себя как девочки. Это не по-мужски. Зачем приезжать в Россию, зарабатывать себе на хлеб и говорить, что там плохо?

Это полный ######. Западная пропаганда промывает людям мозги. Иностранные футболисты не понимают, что на самом деле происходит. Они запуганы.

Сейчас для иностранцев пришло время определиться: либо они за Запад, либо за Восток. Если иностранные футболисты уедут на Запад, то совершат большую ошибку. Они в Европе не заработают столько, сколько можно заработать в России.

Россия – самодостаточная страна, которой ни от кого ничего не нужно. В отличие от Европы, в этой стране благоприятная ситуация для жизни. А предатели России не нужны, пусть валят на все четыре стороны», – сказал бывший защитник «Локомотива» и «Факела».

Футбол,
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