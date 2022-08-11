Алексей Миранчук сменил команду в Италии

Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника Алексея Миранчука, сообщил, что его клиент перешёл в «Торино» на правах аренды.

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«Миранчук подписал контракт с «Торино». Сделка по аренде завершена», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, российский полузащитник перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года из «Локомотива». В 56 матчах за команду Алексей забил девять голов и отдал семь результативных передач.

«Торино» возглавляет хорватский специалист Иван Юрич, ранее тренировавший «Верону». В прошлом сезоне «быки» заняли 10-е место в Серии А, «Аталанта» стала восьмой. Ни те, ни другие не сыграют в еврокубках в новом сезоне.