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1 час назад

В «Спартаке» рассказали об идее сыграть товарищеский матч с «Црвеной Звездой»

Чемпионат.comиещё 3

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал об идее сыграть товарищеский матч с «Црвеной Звездой». Он сообщил, что московская команда намеревается это сделать, но пока не согласовывала нюансы.

В «Спартаке» рассказали об идее сыграть товарищеский матч с «Црвеной Звездой»
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Такая идея у «Спартака» есть. Но рано говорить о деталях», — сказал Дмитрий Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил о готовности проводить матчи с российскими клубами вопреки политической обстановке. Напомним, летом сербский клуб уже провёл одну товарищескую игру с «Зенитом». Встреча состоялась в Сочи и завершилась победой российской команды со счётом 2:1.

Напомним, УЕФА отстранил российские команды от международных турниров из-за ситуации на Украине.

Футбол,Звездан Терзич,Андрей Панков,Дмитрий Зеленов,УЕФА,Зенит,Спартак,
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