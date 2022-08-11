«Спартак» объявил о расторжении контракта с нападающим

«Спартак» на своём официальном сайте объявил о расторжении контракта с бразильским нападающим Педро Рошей. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, 27-летний бразилец покидает клуб в статусе свободного агента.
«Желаем Педро успехов в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба красно-белых.
Роша стал игроком «Спартака» летом 2017 года. Всего он провёл за красно-белых 19 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. С 2019 года футболист на правах аренды выступал за бразильские «Крузейро», «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе».
«Спартак» после стартовых четырёх туров РПЛ с 10 очками находится в лидирующей группе в турнирной таблице чемпионата, занимая в ней второе место. Следующим соперником красно-белых будет «Сочи». Матч москвичей с южанами состоится 14 августа.