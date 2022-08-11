Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+23° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
25 минут назад

«Спартак» объявил о расторжении контракта с нападающим

Чемпионат.com

«Спартак» на своём официальном сайте объявил о расторжении контракта с бразильским нападающим Педро Рошей. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, 27-летний бразилец покидает клуб в статусе свободного агента.

«Спартак» объявил о расторжении контракта с нападающим
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Желаем Педро успехов в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба красно-белых.

Роша стал игроком «Спартака» летом 2017 года. Всего он провёл за красно-белых 19 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. С 2019 года футболист на правах аренды выступал за бразильские «Крузейро», «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе».

«Спартак» после стартовых четырёх туров РПЛ с 10 очками находится в лидирующей группе в турнирной таблице чемпионата, занимая в ней второе место. Следующим соперником красно-белых будет «Сочи». Матч москвичей с южанами состоится 14 августа.

Футбол,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители