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1 час назад

​«Рубин» подписал экс-игрока «Аталанты»

Евро-футбол.Ру

«Рубин» на своём официальном сайте сообщил о пополнении в составе команды. Казанский клуб подписал 28-летнего защитника Али Аднана. Контракт с футболистом из Ирака рассчитан на сезон 2022/2023. В нём прописана возможность пролонгации ещё на год.

​«Рубин» подписал экс-игрока «Аталанты»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Али Аднан по ходу своей карьеры поиграл за многие клубы. В Европе иракский защитник, способный также действовать слева в полузащите, защищал цвета «Ризеспора», «Удинезе», «Аталанты» и «Вайле».

После четырёх туров «Рубин» занимает только десятое место в турнирной таблице Первой лиги. Ближайший матч команда Леонида Слуцкого проведёт 15 августа – против «Кубани».

Футбол,Али Аднан,
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