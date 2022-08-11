​«Рубин» подписал экс-игрока «Аталанты»

«Рубин» на своём официальном сайте сообщил о пополнении в составе команды. Казанский клуб подписал 28-летнего защитника Али Аднана. Контракт с футболистом из Ирака рассчитан на сезон 2022/2023. В нём прописана возможность пролонгации ещё на год.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Али Аднан по ходу своей карьеры поиграл за многие клубы. В Европе иракский защитник, способный также действовать слева в полузащите, защищал цвета «Ризеспора», «Удинезе», «Аталанты» и «Вайле».