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1 час назад

КДК отменил отстранение Широкова от футбола. Дело будет пересмотрено

Sports.ru

Дело по отстранению Романа Широкова от футбольной деятельности будет пересмотрено.

Широков возвращается в футбол
Фото: Sports.ruSports.ru

КДК РФС отменил решение об отстранении на полгода экс-полузащитника сборной России за угрозы судьям после матча.

Причиной послужил конфликт Широкова с рефери игры между «Строгино» и «Родиной», в которой участвовали футболисты не старше 2008 года рождения.

«Широков подал жалобу на отмену решения. Он сегодня принимал участие в заседании. Мы рассмотрели ряд вопросов и установили, что со стороны Широкова было дисциплинарное нарушение.

Также установили то, что данное дело должно было быть рассмотрено КДК Московской федерации футбола, а дело рассматривал комитет по этике. Широков является официальным лицом клуба, он заявлен как начальник команды «Строгино» 2008 года. Он попадает под действие дисциплинарного регламента.

Решение следующее: удовлетворить частично жалобу Широкова, в связи с допущенными процессуальными нарушениями отменить решение в отношении Широкова и отправить дело в КДК Московской федерации футбола», – сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Следует отметить, что у экс-полузащитника «Спартака», ЦСКА и сборной России уже возникали конфликты с рефери. Так, в августе 2020 года он избил арбитра любительского матча Никиту Данченкова и был приговорен к 100 часам обязательных работ и выплате штрафа в размере 100 тысяч за моральный ущерб.

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