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1 час назад

Влашич вслед за Миранчуком стал игроком "Торино"

Газета.Ru

Итальянский «Торино» на своем официальном сайте сообщил о переходе хорватского полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича. 24-летний игрок перешел в клуб Серии А на правах аренды с возможностью выкупа за €15 млн.

Экс-игрок ЦСКА Влашич нашел новый клуб
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что Влашич перед переходом в английский «Вест Хэм» выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ). Хорватский полузащитник провел за ЦСКА 108 матчей, в которых отметился 33 голами и 21 результативной передачей. В Английской премьер-лиге (АПЛ) хорват принял участие в 31 встрече, отметившись одним забитым мячом. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Влашича оценивается в €22 млн.

С 2017 года Влашич вызывается в национальную сборную Хорватии. За это время он провел уже более 30 матчей за команду и сумел семь раз поразить ворота соперников.

Напомним, что сегодня также стало известно о переходе в «Торино» полузащитника сборной России Алексея Миранчука. Права на россиянина принадлежат «Аталанте», но у туринцев есть право выкупа игрока после окончания арендного соглашения.

Футбол,Никола Влашич,Алексей Миранчук,СБОРНАЯ РОССИИ,
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