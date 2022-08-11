Экс-игрок ЦСКА Влашич нашел новый клуб

Итальянский «Торино» на своем официальном сайте сообщил о переходе хорватского полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича. 24-летний игрок перешел в клуб Серии А на правах аренды с возможностью выкупа за €15 млн.

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Напомним, что Влашич перед переходом в английский «Вест Хэм» выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ). Хорватский полузащитник провел за ЦСКА 108 матчей, в которых отметился 33 голами и 21 результативной передачей. В Английской премьер-лиге (АПЛ) хорват принял участие в 31 встрече, отметившись одним забитым мячом. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Влашича оценивается в €22 млн.

С 2017 года Влашич вызывается в национальную сборную Хорватии. За это время он провел уже более 30 матчей за команду и сумел семь раз поразить ворота соперников.