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57 минут назад

КДК отменил отстранение экс-футболиста Широкова за угрозы судьям

Газета.Ru

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что дело по отстранению Романа Широкова от футбольной деятельности будет рассмотрено снова.

КДК отменил отстранение экс-футболиста Широкова за угрозы судьям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Широков подал апелляционную жалобу в КДК на отмену решения. В связи с допущенными процессуальными решениями было принято решение отменить решение комитета по этике Федерации футбола Москвы и направить дело Широкова на новое рассмотрение в контрольно-дисциплинарный комитет футбола Москвы. Необходимо учесть все процессуальные требования", - цитирует Григорьянца "Чемпионат".

Широков является официальным лицом, а именно начальником команды "Строгино" 2008.

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков был отстранен от футбольной деятельности в Москве на полгода. Причиной послужил конфликт экс-игрока с судьей игры между "Строгино" и "Родиной", в которой участвовали футболисты не старше 2008 года рождения. Широков, используя ненормативную лексику оскорбил судью за что и был удален и оштрафован на 10 тыс рублей.

Напомним, что это не первый инцидент между Широковым и судьями. В августе 2020 года он избил арбитра любительского матча Никиту Данченкова и был приговорен к 100 часам обязательных работ и выплате штрафа в размере 100 тысяч за моральный ущерб.

Ранее сообщалось, что президент "Урала" Григорий Иванов был оштрафован за оскорбление судьи.

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