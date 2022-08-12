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1 час назад

"Манчестер Юнайтед" предложил "Ювентусу" Роналду

Газета.Ru

"Манчестер Юнайтед", который еще некоторое время назад не хотел расставаться с португальским нападающим Криштиану Роналду, предложил его услуги туринскому "Ювентусу". Об этом в своем Twitter сообщает журналист RaiSport Паоло Паганини.

"Манчестер Юнайтед" предложил "Ювентусу" Роналду
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Сообщается, что что английский клуб хотел включить Роналду в сделку по полузащитнику туринцев Андриану Рабьо, однако получил отказ. При этом агент Роналду Жорже Мендеш продолжает звонить в "Ювентус", чтобы договориться о сделке. Стоит напомнить, что форвард выступал за туринцев с 2018 по 2021 год.

Роналду вернулся в "МЮ" в начале осени 2021 года. Португалец в сезоне-2021/22 провел в составе "МЮ" 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи. 37-летний форвард не раз заявлял, что приоритетными для него являются титулы, но в сегодняшней ситуации у него есть сомнения в том, что клуб готов к их завоеванию.

По сообщениям СМИ, португалец может продолжить карьеру в нескольких топовых клубах. Среди потенциальных мест для продолжения карьеры звездного игрока называется "Челси", "Атлетико", "Спортинг" и "Пари Сен-Жермен".

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео, на котором президент мадридского "Реала" Флорентино Перес был застигнут врасплох болельщиками "сливочных". Те спросили его о подписании португальского полузащитника Криштиану Роналду. Фанаты попросили функционера вернуть футболиста в команду.

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