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1 час назад

Бывший футболист «Зенита» согласовал контракт с «Ювентусом»

Газета.Ruиещё 1

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес, который раньше защищал цвета петербургского «Зенита», продолжит карьеру в «Ювентусе». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Экс-футболист «Зенита» согласовал контракт с «Ювентусом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, аргентинец согласовал условия личного контракта с туринский клубом. Теперь хавбек ожидает, что клубы договорятся о сумме трансфера.

Паредес стал игроком «ПСЖ» в сезоне-2018/2019. В минувшем сезоне чемпионата Франции аргентинский футболист принял участие в 15 встречах, в которых ему удалось забить один мяч и сделать две результативные передачи. Также Паредес сыграл в двух матчах Кубка Франции и пяти встречах Лиги чемпионов, где ему не удалось отметиться результативными действиями. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего хавбека составляет €28 млн.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед», который еще некоторое время назад не хотел расставаться с португальским нападающим Криштиану Роналду, предложил его услуги «Ювентусу».

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