Экс-футболист «Зенита» согласовал контракт с «Ювентусом»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес, который раньше защищал цвета петербургского «Зенита», продолжит карьеру в «Ювентусе». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

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По информации источника, аргентинец согласовал условия личного контракта с туринский клубом. Теперь хавбек ожидает, что клубы договорятся о сумме трансфера.

Паредес стал игроком «ПСЖ» в сезоне-2018/2019. В минувшем сезоне чемпионата Франции аргентинский футболист принял участие в 15 встречах, в которых ему удалось забить один мяч и сделать две результативные передачи. Также Паредес сыграл в двух матчах Кубка Франции и пяти встречах Лиги чемпионов, где ему не удалось отметиться результативными действиями. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего хавбека составляет €28 млн.