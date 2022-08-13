Роналду, вероятнее всего, останется в "Манчестер Юнайтед"

Форвард английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, вероятнее всего, останется в команде, передает AS/ В команде считают, что Роналду является ключевым игроком в спортивном плане, а также важным элементом в своей экономической структуре, а интерес остальных клубов к Роналду снизился до минимума.

Роналду вернулся в "МЮ" в начале осени 2021 года. Португалец в сезоне-2021/22 провел в составе "МЮ" 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи. 37-летний форвард не раз заявлял, что приоритетными для него являются титулы, но в сегодняшней ситуации у него есть сомнения в том, что клуб готов к их завоеванию.