Перевернуть тренд: что ждать от игры разозленного чемпиона против лидера

«Зенит» и ЦСКА сыграют в 5-м туре РПЛ. Стартовый свисток матча в Санкт-Петербурге, на стадионе «Газпром Арена», прозвучит 13 августа в 17:00. Получится ли у разозленного чемпиона обыграть лидера турнирной таблицы? Сделать ставку на этот матч можно в букмекерской компании «Фонбет».

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«Зенит» - ЦСКА: прогноз и ставки на матч 5-го тура РПЛ 13 августа, коэффициенты букмекеров

13 августа в 5-м туре РПЛ сразятся «Зенит» и ЦСКА. Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами «Зенит». Поставить на «Зенит» можно с коэффициентом 1.57, это примерно 61% вероятности. Шансы ЦСКА аналитики оценили коэффициентом 5.30 (17%). В случае ничьи сработает коэффициент 4.50 (22%).

Эксперты считают, что матч будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.62, а на тотал меньше 2.5 – за 2.30.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.65. С коэффициентом 2.30 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – ничья со счетом 1:1. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 8.50.

«Зенит» разозлен осечками

У «Зенита» нет поражений в первых четырех турах, но уже две осечки. Чемпионы в стартовом туре сыграли с «Химками» вничью (1:1), поплатившись за стремление победить малой кровью. После этого сине-бело-голубые одержали две крупные победы: над «Крыльями Советов» (3:0) и «Локомотивом» (5:0).

Ну а свой последний на сегодня матч - с «Ахматом» - петербуржцы завершили нулевой ничьей. Причем можно сказать, что чемпион заработал очко, ведь команде Семака пришлось играть больше тайма вдесятером. В концовке хозяева были близки к тому, чтобы дожать измотанных на жаре петербуржцев.

Но очки очками, а на «Зенит» обрушились кадровые потери. Даниил Одоевский заработал удаление в Грозном, помимо этого травмировался лучший игрок прошлого сезона РПЛ - Клаудиньо. Он пропустит не меньше месяца. Также из-за травм продолжают отсутствовать Вячеслав Караваев и Далер Кузяев.

Потеря ряда основных футболистов, разумеется, станет ударом по команде Семака. Есть проблемы в обороне, не в лучшей форме Деян Ловрен. Михаил Кержаков займет место в воротах, но несмотря на весь его опыт, отсутствие игровой практики может сказаться. Сделать ставку на то, что ЦСКА забьет, в БК Фонбет можно с коэффициентом 1.45.

Федотов на коне

В отличие от «Зенита», у ЦСКА преобладает позитив . Армейцы в первом туре забили 2 гола «Уралу», а в следующей встрече разгромили «Сочи» (3:0). Единственной ложкой дегтя стал третий тур: ведя к перерыву 2:0 в матче с «Пари НН», команда Федотова позволила сопернику сравнять счет (2:2). В последнем своей на сегодня игре ЦСКА промучился с «Факелом» первый тайм, уступив в нем 0:1. Но тренерский штаб внес необходимые коррективы и после перерыва на поле была лишь одна команда. В итоге 4:1, 10 очков и первое место в турнирной таблице - отличный старт для команды Владимира Федотова.

У ЦСКА здорово работает атака: феерит Хорхе Карраскаль, который забил уже в 3 матчах. Стоит отметить и игру Хесуса Медины: он набрал за 4 тура 3 гола и 2 ассиста.

Кроме того, у Владимира Федотова в составе постепенно появляются новички: Мойзес, Виктор Мендеc, Саша Зделар. Теперь у наставника армейцев есть возможность ротировать состав.