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1 час назад

Соболев — о введении Fan ID: театр. На трибунах нет активных фанатов

Чемпионат.com

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о введении паспорта болельщика (Fan ID).

Соболев высказался о введении Fun ID
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Театр… На трибунах нет активных фанатов, которые не только задают темп игры, но и заряжают других болельщиков на стадионе. Конечно, мы ценим всех своих болельщиков, но в этом плане футбол изменился. На голы и опасные моменты все «охают» и «ахают» — как в театре. Недавно смотрел игру «Ростова» с «Оренбургом». В этом городе любят футбол, на арене всегда было много болельщиков. А тут пришло четыре с половиной тысячи зрителей. Когда такое было? Сейчас люди не будут ходить на футбол, это понятно. Если говорить про наш домашний стадион, очень грустно видеть трибуну В пустой. И так будет везде…», — приводит слова Соболева пресс-служба «Спартака».

После четырёх туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 10 очков. На первой строчке — ЦСКА (10).

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