Соболев высказался о введении Fun ID

«Театр… На трибунах нет активных фанатов, которые не только задают темп игры, но и заряжают других болельщиков на стадионе. Конечно, мы ценим всех своих болельщиков, но в этом плане футбол изменился. На голы и опасные моменты все «охают» и «ахают» — как в театре. Недавно смотрел игру «Ростова» с «Оренбургом». В этом городе любят футбол, на арене всегда было много болельщиков. А тут пришло четыре с половиной тысячи зрителей. Когда такое было? Сейчас люди не будут ходить на футбол, это понятно. Если говорить про наш домашний стадион, очень грустно видеть трибуну В пустой. И так будет везде…», — приводит слова Соболева пресс-служба «Спартака».