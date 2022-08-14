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2 часа назад

В «ПСЖ» хотят поскорее продлить контракт Месси

Евро-футбол.Ру

В «ПСЖ» не рассматривают варианты с уходом аргентинского нападающего Лионеля Месси, несмотря на то, что в прессе регулярно появляются самые разные сценарии его будущего трудоустройства, большинство из которых связаны с клубом, в котором, похоже, осталась душа Лео - «Барселоной».

В «ПСЖ» хотят поскорее продлить контракт Месси
Фото: EPAEPA

Приход нового тренера Кристофа Галтье порадовал Лионеля - он чувствует себя на поле куда комфортнее, и теперь, как сообщает издание L'Equipe, в «ПСЖ» надеются сохранить услуги аргентинца на длительный срок. А для этого надо продлить контракт - и в руководстве клуба уже инициировали соответствующие процессы.

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